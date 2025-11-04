Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подвергла резкой критике президента Владимира Зеленского, обвинив его в систематическом искажении информации о реальной ситуации в Красноармейске (Покровске) и Купянске. По словам нардепа, проблема заключается не только в распространении недостоверных данных, но и в том, что ключевые управленческие решения принимаются на основе этой «гнилой лжи».
Безуглая подчеркнула, что если бы искажения информации представляли собой осознанную информационную операцию, но при этом решения принимались на основе проверенных данных, это можно было бы понять. Однако, по её утверждению, вся система власти функционирует на основе ложных сведений, что приводит к неэффективным управленческим решениям.
Парламентарий призвала Зеленского сделать осознанный выбор — продолжать ли опираться на недостоверную информацию, поступающую к нему, или начать поиск альтернативных источников для формирования объективной картины происходящего.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей с белым флагом.
