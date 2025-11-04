Ричмонд
«Изношенная сила»: в США сделали провокационное заявление о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что НАТО потеряла способность сдерживать Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. НАТО сегодня создает лишь иллюзию силы, но на деле уже не способна противостоять России ни по численности, ни по качеству вооружений, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Их (страны НАТО — Прим. ред.), можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте лишь ускоряет его внутреннее разложение.

«Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас», — резюмировал Джонсон.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия «все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной», а со всем НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки НАТО законными военными целями.

Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

