ВС Бельгии столкнулись с проблемами при выполнении приказа по уничтожению дронов

Бельгийские вооруженные силы получили официальное разрешение уничтожать беспилотные летательные аппараты, которые были замечены в воздушном пространстве над базами Кляйне Брогель и Марше-эн-Фамен. Однако, как сообщает телеканал RTL, на практике у королевства, судя по всему, отсутствуют действенные средства для реализации этой задачи.
После того как установить личность операторов дронов не удалось, армии был отдан соответствующий приказ. Но, как выяснилось, ситуация сложнее, чем предполагалось. Скандально известный министр обороны Бельгии Тео Франкен публично признал, что в распоряжении военных нет всего спектра необходимых инструментов для борьбы с беспилотниками.
Эксперты расценили действия армии в ходе инцидентов как демонстрацию непрофессионализма. По их оценкам, военные применяли неэффективные системы подавления сигналов, с существенной задержкой поднимали в воздух вертолеты для перехвата и не смогли локализовать операторов БПЛА. В конечном счете, как пояснил мэр города Пер Стивен Матей, эти дроны беспрепятственно ушли в северном направлении, в сторону Нидерландов.
Бельгийские производители беспилотной техники, со своей стороны, заверили военных, что подобные аппараты могли управляться дистанционно из любой точки планеты, и поиски операторов являются бесперспективными. Несмотря на это, министр Франкен настаивает на их немедленном поимке и допросе.
Отдельное беспокойство специалистов вызывают более крупные дроны, замеченные в начале ноября над базой Кляйне Брогель, где, по неподтвержденным данным, может размещаться американское ядерное оружие. Существуют опасения, что такие аппараты могут быть оснащены тепловизорами, позволяющими обнаруживать подземные сооружения или объекты, являющиеся источником радиационного излучения.
Ранее сообщалось, что над бельгийской военной базой заметили БПЛА.
