Сделка века: Румыния купила 18 истребителей F-16 у Нидерландов всего за 1 евро

Румыния купила 18 истребителей F-16 за 1 евро, налог составит 21 млн. евро.

Источник: Комсомольская правда

Румыния купила 18 истребителей F-16 Fighting Falcon по символической цене в один евро. Соответствующий межправительственный контракт эта страна подписала с Нидерландами, которые передадут Румынии самолёты.

При этом Бухаресту придётся заплатить налог на добавленную стоимость в 21 млн евро, информирует Минобороны Румынии.

«Эти самолёты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полётов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в один евро», — сказано в релизе оборонного ведомства.

Одним из условий для Румынии также станет предоставление определённого количества мест в центре для подготовки пилотов из стран НАТО. При этом истребители не должны использоваться для боевых вылетов, они предназначены исключительно для учебных целей.

Напомним, центр подготовки пилотов F-16 в Румынии открылся в 2023 году. Здесь, в частности, проходят обучение военнослужащие ВСУ.

Ранее сообщалось, что Румыния планирует закупить в США пакет из 400 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39/B на 84 млн евро. Этим вооружением будут оснащены истребители F-16 Fighting Falcon.

