Британских активистов начнут сажать в тюрьму за протесты у домов политиков

Как пояснили источники издания в Министерстве внутренних дел Великобритании, под действие закона подпадут те протесты, целью которых является оказание влияния на политиков — как в связи с их профессиональной деятельностью, так и в сфере частной жизни. The Guardian отмечает, что принятие этих поправок, вероятно, спровоцирует новую волну критики в адрес кабинета министров, которого уже нередко обвиняют в неоправданном ограничении права на свободу собраний.