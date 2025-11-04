Британских активистов начнут сажать в тюрьму за протесты у домов политиков

Правительство Великобритании намерено ужесточить законодательство, что может привести к тюремному заключению активистов, проводящих протесты у резиденций парламентариев. Как сообщает The Guardian, соответствующие поправки в закон о полиции и преступности будут представлены парламенту во вторник.
Новая законодательная инициатива разработана в ответ на растущее число жалоб от политиков, сообщающих о фактах запугивания. Согласно тексту поправок, участие в акциях протеста непосредственно у домов членов парламента в Англии и Уэльсе будет караться лишением свободы на срок до шести месяцев. Законопроект вводит запрет на подобные демонстрации не только у жилищ парламентариев и пэров, но и у домов любых лиц, когда-либо баллотировавшихся на государственные должности.
Как пояснили источники издания в Министерстве внутренних дел Великобритании, под действие закона подпадут те протесты, целью которых является оказание влияния на политиков — как в связи с их профессиональной деятельностью, так и в сфере частной жизни. The Guardian отмечает, что принятие этих поправок, вероятно, спровоцирует новую волну критики в адрес кабинета министров, которого уже нередко обвиняют в неоправданном ограничении права на свободу собраний.
