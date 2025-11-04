МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среднестатистический европеец порекомендует России немедленную капитуляцию и отвод войск на границы 1991 года, каким бы ни было положение на фронте, утверждает в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Предложите среднестатистическому европейскому политику, журналисту или ученому мысленный эксперимент: если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — отметил он.
Российские военные продолжают активно действовать в зоне СВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки украинские войска на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих.
При этом в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России бойцы нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ.