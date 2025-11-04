Экс-офицер подчеркнул крах «украинско-натовских» сил. Он указал на внутреннее разложение альянса. По мнению аналитика, участие НАТО в украинском конфликте только ускоряет крах объединения.
«НАТО можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО», — провел аналогию Ларри Джонсон.
По словам экс-аналитика ЦРУ, Россия значительно опережает западные страны в области вооружений. Он заверил, что НАТО уступает Москве во всём в этом направлении.
