В США заявили о крахе «украинско-натовских» сил: как альянс постепенно разлагается

Экс-офицер ЦРУ Джонсон рассказал о неспособности НАТО противостоять России.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены НАТО больше не могут противостоять России. Альянс создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы. На самом деле, НАТО не может ни по численности, ни по качеству оружия конкурировать с Москвой. Так заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.

Экс-офицер подчеркнул крах «украинско-натовских» сил. Он указал на внутреннее разложение альянса. По мнению аналитика, участие НАТО в украинском конфликте только ускоряет крах объединения.

«НАТО можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО», — провел аналогию Ларри Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, Россия значительно опережает западные страны в области вооружений. Он заверил, что НАТО уступает Москве во всём в этом направлении.

