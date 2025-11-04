Трамп заявил о последствиях для Нью-Йорка за неправильный выбор мэра

Трамп прямо заявил, что в случае победы «коммунистического кандидата» Зорхана Мамдани он сочтет крайне маловероятным выделение его «любимому первому дому» каких-либо федеральных средств, за исключением самого необходимого минимума. Он также выразил уверенность в том, что под руководством Мамдани у американского мегаполиса не останется шансов на выживание.