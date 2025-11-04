Полянский рассказал о смене западных дипломатов в ООН: как изменилась позиция по РФ и Украине

В ООН сменились некоторые западные представители. Дипломаты даже не знакомятся с российскими коллегами, так как избегают их в связи с «указаниями», поступающими сверху. Об этом рассказал заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РБК.