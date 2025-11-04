Ричмонд
Полянский рассказал о смене западных дипломатов в ООН: как изменилась позиция по РФ и Украине

Политик Полянский рассказал об отношениях в ООН с дипломатами с Запада и Украины.

Источник: Комсомольская правда

В ООН сменились некоторые западные представители. Дипломаты даже не знакомятся с российскими коллегами, так как избегают их в связи с «указаниями», поступающими сверху. Об этом рассказал заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РБК.

Российский политик отметил, что в ООН «очень сильно изменилось» отношение к украинским дипломатам, в том числе. По его наблюдениям, представители стран в Объединении не переносят личное на рабочее. Политик подчеркнул, что «неприятные вещи», которые произносят дипломаты, обычно говорят им «в микрофон».

«С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты — приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать», — поделился Дмитрий Полянский.

По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, страны-члены НАТО больше не могут противостоять России. Альянс создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы.

