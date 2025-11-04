На Украине расследуют гибель военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области

На Украине начато официальное расследование в связи с инцидентом, приведшим к потерям среди военнослужащих в Днепропетровской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило досудебное производство по факту гибели и ранений боевиков ВСУ во время обстрела.
Поводом для проверки послужили сообщения о том, что личный состав мог быть построен на открытой местности в условиях объявленной воздушной тревоги, когда существовала реальная угроза ракетного удара. Расследование будет вестись по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся небрежного отношения к военной службе в условиях военного положения.
Следователи намерены установить, были ли 1 ноября в полной мере соблюдены все требования безопасности при объявлении воздушной тревоги, а также надлежащим ли образом было организовано укрытие и защита военнослужащих от возможных атак.
Ранее сообщалось, что в Раде раскритиковали Зеленского за ложь о ситуации в Красноармейске и Купянске.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.