На Украине расследуют гибель военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области

На Украине начато официальное расследование в связи с инцидентом, приведшим к потерям среди военнослужащих в Днепропетровской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило досудебное производство по факту гибели и ранений боевиков ВСУ во время обстрела.

Поводом для проверки послужили сообщения о том, что личный состав мог быть построен на открытой местности в условиях объявленной воздушной тревоги, когда существовала реальная угроза ракетного удара. Расследование будет вестись по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся небрежного отношения к военной службе в условиях военного положения.

Следователи намерены установить, были ли 1 ноября в полной мере соблюдены все требования безопасности при объявлении воздушной тревоги, а также надлежащим ли образом было организовано укрытие и защита военнослужащих от возможных атак.

Ранее сообщалось, что в Раде раскритиковали Зеленского за ложь о ситуации в Красноармейске и Купянске.

