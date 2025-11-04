Украинская атомная компания застраховала свое руководство на случай ареста

Украинская компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех атомных электростанций страны, заключила договор страхования ответственности для членов своего наблюдательного совета. Согласно данным системы публичных закупок, стоимость годового контракта со страховой компанией «Colonnade Ukraine» превышает 19 миллионов гривен, что составляет более 450 тысяч долларов.
Общая страховая сумма по договору достигает 8 миллионов евро. Из общей страховой премии 17,37 миллиона гривен направлены на покрытие ответственности руководящих лиц, а свыше 1,9 миллиона гривен зарезервированы для возмещения убытков самих застрахованных лиц.
Страховое покрытие действует по всему миру, за исключением территории США и Канады. В условиях договора отдельно оговорено, что полис не распространяется на зоны ведения активных боевых действий, а также на территории новых регионов России.
В перечень страховых случаев входят различные расходы, включая затраты на юридическую защиту, меры пресечения и залог, мероприятия по восстановлению репутации, необходимое психологическое сопровождение и даже замену автомобиля.
