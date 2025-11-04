США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Сокращение финансирования ООН со стороны США продлится, пока в организации не произойдут реформы, заявил постпред Штатов Майк Уолц в интервью порталу Breitbart, назвав такой подход «суровой любовью».
«Мы удерживаем финансирование. Президент (США Дональд Трамп — ред.) удерживает финансирование, пока мы не увидим реформы», — заявил Уолц.
Уолц пообещал ООН «суровую любовь». «Я думаю, мы спасем ООН от себя самой во многом», — сказал он.
По словам американского дипломата, подобная политика со стороны США впервые применяется в текущем столетии и Вашингтону уже удалось добиться от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша согласия сократить бюджет на 15%.
«Мы сокращаем их общую численность на 18%, глобальные миротворческие силы — на 25%. Генеральный секретарь представил план реформы,… собирается объединить ряд вышедших из-под контроля агентств. Он собирается сократить накладные расходы на бюрократию. Мы будем жестко обращаться с ООН», — заключил Уолтц.
Трамп ранее предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов «внутренним процессом» страны.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.
Как заявил Уолц, генсек ООН Антониу Гутерреш намерен объединить структуры, сократить расходы на бюрократию. Уолц пояснил, что когда США говорят о сокращении расходов, не имеется в виду сокращение их роста. «Это только начало», — подчеркнул он.