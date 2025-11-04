Песков рассказал, когда и как Кремль начнет сбор вопросов для прямой линии с президентом

В декабре пройдет традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответит на вопросы граждан. Подготовка к мероприятию уже идет. Вопросы будут отбирать за две недели до прямой линии. Об этом оповестил в диалоге с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он рассказал, как именно будет проходить процесс. По словам представителя Кремля, для сбора вопросов станут использовать искусственный интеллект.
«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе ИИ. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — пояснил Дмитрий Песков.
По данным пресс-секретаря, подготовка к мероприятию идет полным ходом. Он отметил, что проведение прямой линии с президентом, регулярно вызывающей огромный интерес во всем мире — сложный процесс.