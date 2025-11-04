Песков рассказал, когда и как Кремль начнет сбор вопросов для прямой линии с президентом

В декабре пройдет традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответит на вопросы граждан. Подготовка к мероприятию уже идет. Вопросы будут отбирать за две недели до прямой линии. Об этом оповестил в диалоге с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.