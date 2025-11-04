Кирилл Дмитриев в своем посте отметил, что канцлер Мерц, судя по всему, ознакомился с его публикациями, в которых массовая иммиграция характеризуется как фактор, ведущий к гибели западной цивилизации, и принял соответствующие меры. Глава РФПИ также выразил надежду, что немецкий политик впоследствии учтет и другие предложенные рекомендации.