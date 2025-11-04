Дмитриев прокомментировал заявление канцлера Германии о сирийских беженцах

Специальный представитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости возвращения сирийских беженцев на родину.
В своем комментарии, размещенном в социальной сети X (бывш. Twitter), Дмитриев выразил мнение, что германский лидер, наконец, прислушался к ранее озвученным предупреждениям о негативных последствиях миграционной политики для западных стран.
Ранее в понедельник Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы, находящиеся в Германии, должны покинуть страну, поскольку военный конфликт в Сирии завершен; в противном случае им будет грозить депортация.
Кирилл Дмитриев в своем посте отметил, что канцлер Мерц, судя по всему, ознакомился с его публикациями, в которых массовая иммиграция характеризуется как фактор, ведущий к гибели западной цивилизации, и принял соответствующие меры. Глава РФПИ также выразил надежду, что немецкий политик впоследствии учтет и другие предложенные рекомендации.
Ранее сообщалось, что страна ЕС собирается ужесточить условия для украинских беженцев.
