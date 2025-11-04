Трамп использует метод суровой любви для принуждения ООН к реформам, заявили в США

Уолц также отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разделяет необходимость изменений и намерен оптимизировать структуры управления, сократив бюрократические расходы. При этом американский представитель подчеркнул, что речь идет не просто о замедлении роста затрат, а об их абсолютном сокращении, и заверил, что это только начало процесса.