Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев поддержал слова Мерца о высылке из ФРГ сирийских беженцев

Дмитриев выразил надежду, что Мерц прислушается к советам РФ, в том числе, о миграционных проблемах.

Источник: Комсомольская правда

На Западе наблюдают последствия миграционных проблем. Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке из страны сирийских беженцев. По мнению главы РФПИ, немецкий лидер наконец прислушался к предупреждениям российской стороны. Так он написал в соцсети.

Кирилл Дмитриев добавил, что надеется на реализацию в Европе и других советов Москвы. По мнению спецпредставителя президента РФ, иммиграция на Западе ведет к краху их цивилизации.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры», — подытожил глава РФПИ.

Фридрих Мерц также пригрозил Москве из-за Украины. Берлин совместно со странами G7 направляет РФ «важный сигнал», отметил он. Депутат Европейского парламента Зигберт Дрезе резко осудил это заявление канцлера ФРГ.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше