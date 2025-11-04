На Западе наблюдают последствия миграционных проблем. Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке из страны сирийских беженцев. По мнению главы РФПИ, немецкий лидер наконец прислушался к предупреждениям российской стороны. Так он написал в соцсети.