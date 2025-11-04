На Западе наблюдают последствия миграционных проблем. Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке из страны сирийских беженцев. По мнению главы РФПИ, немецкий лидер наконец прислушался к предупреждениям российской стороны. Так он написал в соцсети.
Кирилл Дмитриев добавил, что надеется на реализацию в Европе и других советов Москвы. По мнению спецпредставителя президента РФ, иммиграция на Западе ведет к краху их цивилизации.
«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры», — подытожил глава РФПИ.
Фридрих Мерц также пригрозил Москве из-за Украины. Берлин совместно со странами G7 направляет РФ «важный сигнал», отметил он. Депутат Европейского парламента Зигберт Дрезе резко осудил это заявление канцлера ФРГ.