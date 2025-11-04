Французский корабль доставил на Ямайку 40 тонн гуманитарной помощи

Напомним, свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике. Стремительному усилению урагана способствовала рекордная жара в Атлантике, связанная с изменением климата: за сутки скорость ветра выросла до ураганных значений, достигая 298 км/ч.