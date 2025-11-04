Дмитриев поддержал решение Мерца выслать сирийских беженцев из Германии

Сам Мерц заявил, что гражданская война в Сирии закончилась, и у Германии больше нет оснований для предоставления убежища сирийским мигрантам. По его словам, значительная часть беженцев готова вернуться на родину, чтобы участвовать в восстановлении разрушенных городов. На территории ФРГ по состоянию на август 2025 года находится более 951 тысячи сирийских беженцев. Все они должны покинуть страну добровольно, в ином случае их депортируют.