Западные участники сделки по СВПД делают ставку на шантаж, заявил Ульянов

Ульянов: Запад делает ставку на шантаж и ультиматумы, с Ираном это не работает.

Источник: Reuters

ВЕНА, 4 ноя — РИА Новости. Западные участники сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы, с Ираном это не работает, добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы внимательно следим за эволюцией подходов западных участников ядерной сделки. Впечатление таково, что по состоянию на сегодняшний день у них нет четкого понимания того, каким образом выстраивать дальнейшую архитектуру взаимодействия с Ираном по вопросам нераспространения. По всем признакам, они пока по-прежнему склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы. С Ираном такие методы не работают», — отметил Ульянов.

Дипломат добавил, что добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога на основе адекватного учета как обязательств, так и прав Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН — документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

