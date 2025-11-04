Западные участники сделки по СВПД делают ставку на шантаж, заявил Ульянов

«Мы внимательно следим за эволюцией подходов западных участников ядерной сделки. Впечатление таково, что по состоянию на сегодняшний день у них нет четкого понимания того, каким образом выстраивать дальнейшую архитектуру взаимодействия с Ираном по вопросам нераспространения. По всем признакам, они пока по-прежнему склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы. С Ираном такие методы не работают», — отметил Ульянов.