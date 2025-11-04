Три правые партии в Чехии создали коалицию, они выступают против помощи Киеву

В Чехии сформирована правительственная коалиция, в которую вошли три партии, получившие поддержку в ообщей сложности 108 из 200 депутатов нижней палаты чешского парламента. Речь идёт о движении ANO («Акция недовольных граждан»), SPD («Свобода и прямая демократия») и Motorist («Автомобилисты»). Об этом информировал в социальной сети Х лидер ANO Андрей Бабиш, который является кандидатом на должность премьер-министра.