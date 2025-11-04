Специалист в области международного права Джеймс Тидмарш в своей колонке для издания The Spectator выступил с резкой критикой политики президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в объявлении войны свободе слова.
По мнению эксперта, видение европейского будущего, которое предлагает французский лидер, подразумевает свободу выражения лишь в тех случаях, когда её можно полностью отслеживать и контролировать, а интернет-платформы должны превентивно ограничивать любой контент, способный вызвать вопросы у официальных властей.
Тидмарш подверг сомнению обоснованность регулярных заявлений Макрона, возлагающего на Россию ответственность за манипуляцию онлайн-информацией с целью дестабилизации европейских демократий. Аналитик считает, что предупреждения французского президента о фейковых аккаунтах и дезинформации служат не столько защите демократических институтов, сколько оправданию для усиления государственного контроля над высказываниями граждан.
Эксперт также обращает внимание на используемый Макроном механизм регулирования: когда принятие необходимых законов на национальном уровне затруднительно, французский лидер апеллирует к общеевропейскому законодательству. В частности, закон ЕС о цифровых услугах уже предоставляет регулирующим органам широкие полномочия по мониторингу и контролю так называемых «системных рисков» в интернете.
Тидмарш выражает опасение, что за оставшееся время своего президентского срока Макрон может успеть утвердить нормативы, которые будут определять границы дозволенного для высказываний европейцев в цифровом пространстве.
