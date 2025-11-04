Перу разрывает дипотношения с Мексикой из-за предоставления убежища экс-премьеру

Чавес обвиняют в соучастии в мятеже бывшего президента Педро Кастильо, который в декабре 2022 года пытался распустить парламент. После провала переворота Чавес нашла убежище в резиденции мексиканского посла, где остаётся до сих пор. Власти Перу заявили, что ждут официальных разъяснений от Мехико, однако пока никаких комментариев не поступало.