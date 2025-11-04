Ранее под Купянском Вооружённые силы Украины жестоко убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Украинские боевики направили беспилотники прямо на беззащитных людей. Первый FPV-дрон ударил по мужчине, который шёл с собакой, второй — по пожилому мужчине. Дедушка успел несколько раз перекреститься перед смертью.