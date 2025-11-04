Ричмонд
Власти американского штата мобилизовали Нацгвардию из-за последствий шатдауна

Власти штата Нью-Джерси приняли решение о мобилизации подразделений Национальной гвардии для решения проблем в сфере продовольственного обеспечения, возникших на фоне приостановки работы федерального правительства США.

Власти штата Нью-Джерси приняли решение о мобилизации подразделений Национальной гвардии для решения проблем в сфере продовольственного обеспечения, возникших на фоне приостановки работы федерального правительства США. Соответствующее заявление сделал губернатор штата Фил Мерфи, опубликовав его на своей странице в социальной сети X.

Губернатор пояснил, что данная мера необходима для организации экстренного хранения и транспортировки продовольствия. Причиной стало то, что администрация президента Дональда Трампа не обеспечила полное и стабильное финансирование федеральной программы продовольственной помощи SNAP.

Подчеркивается, что на эту программу питания полагаются более 800 тысяч жителей Нью-Джерси, для которых она является источником удовлетворения базовых пищевых потребностей. Ранее более двадцати штатов уже обратились в суд с исками к федеральной администрации, поскольку шатдаун создал реальную угрозу того, что миллионы американцев могут лишиться продовольственных талонов.

Всего программой SNAP в США охвачено около 42 миллионов человек, что составляет примерно каждого восьмого жителя страны.

Ранее Трамп заявил о последствиях для Нью-Йорка за неправильный выбор мэра.

