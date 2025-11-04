Ричмонд
Мадуро заявил о постоянном контакте с Россией по многим направлениям

Мадуро: Венесуэла поддерживает ежедневный диалог с Россией по многим темам.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 4 ноя — РИА Новости. Правительство Венесуэлы находится в постоянном контакте с Москвой по многим развивающимся направлениям диалога, заявил президент Николас Мадуро на фоне угроз со стороны США в Карибском море.

«Все верно. Так и должно быть. Спокойствие, уверенность и братство. Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии», — сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», комментируя заявление МИД РФ о готовности Москвы отвечать на запросы Каракаса с учетом существующих угроз.

По словам венесуэльского лидера, отношения с Россией охватывают все ключевые сферы — промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную. Он подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды.

«Россия — великая мировая держава, но при этом способна устанавливать отношения равноправия и уважения с такими странами, как Венесуэла. Эти отношения можно считать образцовыми для взаимного развития», — отметил президент.

Мадуро привел как пример углубления связей между странами прошедшую недавно «успешную и плодотворную» встречу российских и венесуэльских предпринимателей, а также запуск прямого авиарейса между Каракасом и Санкт-Петербургом.

В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщала, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.

