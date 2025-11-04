Европейцы, если бы стали советниками Кремля, посоветовали бы России немедленную капитуляцию. Такую рекомендацию дали бы даже в случае победы Москвы над Киевом. К соответствующему выводу пришел норвежский профессор Гленн Дизен, цитирует издание Steigan.
Он также назвал «советом» Европы к России отвод войск на границы 1991 года. При этом вариант с дипломатическим подходом в данной ситуации не учитывается, добавил профессор.
«Большинство из европейцев будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — заявил Гленн Дизен.
