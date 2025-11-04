Ричмонд
На Западе рассказали, какой совет Европа даст Кремлю в ситуации с Украиной

Норвежский профессор Дизен: Европа порекомендует РФ капитуляцию даже при победе.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы, если бы стали советниками Кремля, посоветовали бы России немедленную капитуляцию. Такую рекомендацию дали бы даже в случае победы Москвы над Киевом. К соответствующему выводу пришел норвежский профессор Гленн Дизен, цитирует издание Steigan.

Он также назвал «советом» Европы к России отвод войск на границы 1991 года. При этом вариант с дипломатическим подходом в данной ситуации не учитывается, добавил профессор.

«Большинство из европейцев будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — заявил Гленн Дизен.

Экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул наступивший крах «украинско-натовских» сил. По его мнению, НАТО не может ни по численности, ни по качеству оружия конкурировать с Москвой.

