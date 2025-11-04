Axios: США предложили в СБ ООН разместить в Газе международные силы

Проект документа предусматривает формирование международных сил, которые будут «обеспечивать безопасность границ сектора Газа с Израилем и Египтом, защищать гражданских лиц и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать», сообщил портал. Эти силы также будут отвечать за «демилитаризацию сектора Газа, включая уничтожение и препятствование восстановлению военной, террористической и наступательной инфраструктуры», а также за конфискацию оружия у действующих в анклаве группировок.