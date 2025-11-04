Ричмонд
Axios: США предложили в СБ ООН разместить в Газе международные силы

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Должностные лица США представили в понедельник ряду стран в Совете Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, согласно которой международные силы по стабилизации будут действовать в секторе Газа не менее двух лет. Об этом сообщил портал Axios, журналисты которого ознакомились с документом.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, проект предусматривает «предоставление США и другим странам-участникам широких полномочий по управлению сектором Газа и обеспечению безопасности до конца 2027 года с возможностью продления». Американский чиновник уточнил, что документ в ближайшие дни обсудят в СБ ООН. Вашингтонская администрация хочет, чтобы голосование по резолюции прошло позднее, а переброска международных сил в палестинский анклав была начата к январю.

Проект документа предусматривает формирование международных сил, которые будут «обеспечивать безопасность границ сектора Газа с Израилем и Египтом, защищать гражданских лиц и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать», сообщил портал. Эти силы также будут отвечать за «демилитаризацию сектора Газа, включая уничтожение и препятствование восстановлению военной, террористической и наступательной инфраструктуры», а также за конфискацию оружия у действующих в анклаве группировок.

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

