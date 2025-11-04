По информации, полученной от российских силовых ведомств, существует практика уничтожения украинских военнослужащих при попытке сдачи в плен, которая осуществляется их же сослуживцами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, подобные действия регламентированы официальными документами, распространенными командованием.
Собеседник агентства отметил, что любые попытки военнослужащих покинуть позиции пресекаются ударными беспилотниками. По словам захваченных в плен украинских солдат, существует официально утвержденная методичка, в которой прямо предписано уничтожать тех, кто самовольно оставляет свои позиции, используя для этого все доступные средства.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей с белым флагом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.