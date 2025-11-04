Дмитриев поддержал идею Мерца о высылке сирийских беженцев из ФРГ

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне высылки сирийских беженцев.
— Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам, — добавил политик в социальной сети X.
До этого глава государства утверждал, что беженцам из Сирии стоит вернуться на родину, так как война в их стране давно окончена.
В противном случае им может грозить депортация из Германии, если они не покинут страну в добровольном порядке.
По данным издания Politico, консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд.
В октябре глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также заявил, что у страны больше нет возможности принимать мигрантов с Украины.