Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев поддержал идею Мерца о высылке сирийских беженцев из ФРГ

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне высылки сирийских беженцев.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне высылки сирийских беженцев.

— Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам, — добавил политик в социальной сети X.

До этого глава государства утверждал, что беженцам из Сирии стоит вернуться на родину, так как война в их стране давно окончена.

В противном случае им может грозить депортация из Германии, если они не покинут страну в добровольном порядке.

По данным издания Politico, консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд.

В октябре глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также заявил, что у страны больше нет возможности принимать мигрантов с Украины.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше