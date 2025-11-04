Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани

Напомним, недавно губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. На пресс-конференции она заявила, что сделает всё возможное, чтобы жители штата не голодали. Шатдаун в США произошел из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал воспользоваться остановкой работы для массовых сокращений персонала и выплат, а также для отказа от непопулярных у республиканцев программ.