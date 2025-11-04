Ричмонд
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи

Разведывательный самолет США RC-135U пролетел рядом с Сочи.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и, развернувшись вблизи Сочи, возвращается обратно через европейское воздушное пространство, свидетельствуют данные интернет-портала Flightradar24.

Согласно маршруту движения, самолет Boeing RC-135U вылетел с базы в британском городе Милденхолл, пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и на пути по направлению к Сочи развернулся, отправившись в обратную сторону.

По состоянию на 3.55 мск вторника, самолет-разведчик пересек границу Чехии и Германии и продолжает лететь в обратную сторону над немецкой территорией.