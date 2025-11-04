Власти США могут закрыть воздушное пространство страны из-за шатдауна

Власти Соединённых Штатов могут закрыть небо над страной из-за шатдауна. Такое развитие событий допустил министр транспорта США Шон Даффи.
«Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство», — сказал министр в интервью телеканалу CNBC.
В последнее время из-за нехватки авиадиспетчеров по всей стране отменяют и задерживают рейсы, в пятницу задержка была рекордной. Даффи на этом фоне заявил, что если шатдаун в ближайшие недели не завершится, то ситуация значительно усугубится и ситуация с авиаперелётами может стать катастрофической.
Напомним, шатдаун — это временная остановка работы части государственных органов США из-за того, что Конгресс не успел утвердить бюджет, а президент — подписать его.
Нынешняя бюджетная пауза, похоже, станет самой разрушительной и для имиджа, и для экономики, и для обороноспособности американцев. И самой длинной в истории (больше 35 дней).
Подробнее о массовых сбоях в работе аэропортов в США из-за шатдауна читайте здесь на KP.RU.