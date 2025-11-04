Ричмонд
Власти США могут закрыть воздушное пространство страны из-за шатдауна

Министр транспорта США Даффи допустил, что для безопасности может быть закрыто всё небо над страной.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединённых Штатов могут закрыть небо над страной из-за шатдауна. Такое развитие событий допустил министр транспорта США Шон Даффи.

«Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство», — сказал министр в интервью телеканалу CNBC.

В последнее время из-за нехватки авиадиспетчеров по всей стране отменяют и задерживают рейсы, в пятницу задержка была рекордной. Даффи на этом фоне заявил, что если шатдаун в ближайшие недели не завершится, то ситуация значительно усугубится и ситуация с авиаперелётами может стать катастрофической.

Напомним, шатдаун — это временная остановка работы части государственных органов США из-за того, что Конгресс не успел утвердить бюджет, а президент — подписать его.

Нынешняя бюджетная пауза, похоже, станет самой разрушительной и для имиджа, и для экономики, и для обороноспособности американцев. И самой длинной в истории (больше 35 дней).

Подробнее о массовых сбоях в работе аэропортов в США из-за шатдауна читайте здесь на KP.RU.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
