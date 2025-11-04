Демешин: «Пусть единство нашего народа и впредь будет незыблемым!»

Поздравление жителям региона направил губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что этот день связан с подвигами предков и верой, объединяющей россиян на протяжении веков. Именно духовная стойкость и любовь к Родине позволяют стране сохранять внутреннюю силу и единство.
Особое значение праздник приобретает в 2025 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Демешин отметил, что подвиги героев прошлого вдохновляют современных защитников страны, а народ вновь объединён общей целью.
«Пусть единство нашего народа и впредь будет незыблемым, а любовь к России — безграничной», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.