Демешин: «Пусть единство нашего народа и впредь будет незыблемым!»

В Хабаровском крае отмечают День народного единства — один из главных праздников в году, символизирующий сплочённость русского народа и преемственность поколений.

Источник: Соцсети

Поздравление жителям региона направил губернатор Дмитрий Демешин.

Глава региона подчеркнул, что этот день связан с подвигами предков и верой, объединяющей россиян на протяжении веков. Именно духовная стойкость и любовь к Родине позволяют стране сохранять внутреннюю силу и единство.

Особое значение праздник приобретает в 2025 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Демешин отметил, что подвиги героев прошлого вдохновляют современных защитников страны, а народ вновь объединён общей целью.

«Пусть единство нашего народа и впредь будет незыблемым, а любовь к России — безграничной», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.