Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич рассказал, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов

На фоне протестов в годовщину обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva сообщил, что правоохранительные органы уже три дня ведут в Белграде поиски двух приезжих снайперов.

Источник: Life.ru

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. По его словам, голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. В Сербии практически год не стихают массовые протесты: десятки тысяч человек выходят на улицы Белграда с требованием смены власти. Президент связал их с внешними силами, но подчеркнул, что власть прислушивается к меньшинству. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше