Вучич рассказал, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов

Ранее Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. По его словам, голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. В Сербии практически год не стихают массовые протесты: десятки тысяч человек выходят на улицы Белграда с требованием смены власти. Президент связал их с внешними силами, но подчеркнул, что власть прислушивается к меньшинству. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.