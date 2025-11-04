Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства

«Купно за едино»— в далеком 1612 году эти слова стали девизом освободительного народного движения. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского народная армия смогла выбить из Москвы врага, положить конец Смутному времени, сохранив свою землю, язык и культуру. Этот подвиг — доказательство того, что только в единстве, с верой в сердце и решимостью в действиях, мы можем одержать Победу. Так было четыре века назад, и в наши дни эти ценности столь же значимы.