Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства

"Дорогие нижегородцы — наследники Минина и Пожарского! Поздравляю вас с Днём народного единства!
4 ноября — День воинской славы, день единения многонационального народа России. Для нас это особая дата, ведь именно нижегородская земля — Родина ополчения, освободившего Отечество от захватчиков. Стены нашего кремля помнят воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам, помнят, как из ворот Ивановской башни отправлялось войско в сторону столицы. И для нас сохранение памяти о подвиге земляков-ополченцев — священный долг.
«Купно за едино»— в далеком 1612 году эти слова стали девизом освободительного народного движения. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского народная армия смогла выбить из Москвы врага, положить конец Смутному времени, сохранив свою землю, язык и культуру. Этот подвиг — доказательство того, что только в единстве, с верой в сердце и решимостью в действиях, мы можем одержать Победу. Так было четыре века назад, и в наши дни эти ценности столь же значимы.
Нижний Новгород всегда был одним из самых верных защитников российской государственности. Нижегородцы и сегодня вместе со всей страной отстаивают право России на свой путь, свой выбор. Мы верны вековым традициям и идеалам — хранить и чтить наследие предков, любить свою Родину, уважать историю и ценить ее уроки.
Дорогие нижегородцы, вместе мы способны достигать самых невероятных вершин, воплощать в жизнь самые смелые идеи и добиваться успеха в любых начинаниях. Пусть единство всегда царит в ваших семьях, городах и районах, трудовых коллективах. Желаю каждому хранить в своем сердце веру, доброту и любовь к родной земле!".