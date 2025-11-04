Как и когда в Кремле начнут отбирать вопросы к прямой линии с Путиным

В России ежегодно проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие состоится и в 2025 году. На это отводят последние числа декабря. Владимир Путин ответит на вопросы граждан 26 декабря. Организация процесса уже началась. Кремль будет собирать вопросы для прямой линии за две недели до мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.
Представитель Кремля отметил интересную особенность процесса отбора вопросов. По его словам, в этом поучаствует искусственный интеллект. Он поможет эффективно собрать и направить обращения граждан.
«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — объяснил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что подготовка и проведение такого масштабного мероприятия — это «сложный процесс». Дмитрий Песков уточнил, что за прямой линией следят во всем мире. Этот процесс вызывает интерес у международной общественности. По словам пресс-секретаря главы государства, подготовка уже идет «полным ходом». Обычно, помимо ответов на вопросы, Владимир Путин также устраивает пресс-конференцию. Журналисты освещают незатронутые темы из зала.
Дмитрий Песков также прокомментировал возможную встречу президентов России и США. По его словам, сейчас нет нужды организовывать саммит в срочном порядке. Однако, отметил представитель Кремля, это возможно. Такой сценарий не исключается в будущем. В первую очередь, уточнил Дмитрий Песков, необходимо найти мирные пути разрешения украинского конфликта. А после, добавил пресс-секретарь, можно думать о дипломатических подходах и переговорах с делегацией Соединенных Штатов.
Представитель Кремля между тем оценил российскую ракету «Буревестник», которая недавно прошла ряд испытаний. Он охарактеризовал ее как «абсолютный прорыв» в технологической и оборонной сферах России.