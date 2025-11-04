Как и когда в Кремле начнут отбирать вопросы к прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков также прокомментировал возможную встречу президентов России и США. По его словам, сейчас нет нужды организовывать саммит в срочном порядке. Однако, отметил представитель Кремля, это возможно. Такой сценарий не исключается в будущем. В первую очередь, уточнил Дмитрий Песков, необходимо найти мирные пути разрешения украинского конфликта. А после, добавил пресс-секретарь, можно думать о дипломатических подходах и переговорах с делегацией Соединенных Штатов.