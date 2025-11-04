В Британии активистам грозит тюрьма за митинги у домов депутатов

Ранее президент республики Александар Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. Голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.