В Европе учли советы России по мигрантам: Дмитриев оценил решение Мерца по беженцам из Сирии

Тем временем операции по выдворению нелегальных мигрантов продолжаются в России. В Подмосковье, например, в незаконном проживании в стране замечены более 4,3 тысячи иностранцев. Они будут выдворены из России. Всего за несколько месяцев в Московской области выявили и пресекли 15 705 административных правонарушений в миграционной сфере. Из них более 10 тысяч — за нарушение режима пребывания в стране.