Немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил о скором выдворении из страны сирийских беженцев. Он указал на окончание гражданской войны в государстве. По словам немецкого политика, теперь у сирийцев нет оснований для предоставления убежища в ФРГ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил решение Фридриха Мерца. Он прокомментировал ситуацию в соцсети.
Специальный представитель президента России уточнил, что Европа прислушалась к предупреждениям Москвы о последствиях миграционных проблем для Запада. Германия понимает, что необходимо депортировать беженцев, у которых нет оснований для пребывания в стране.
«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ сделал отсылку к одной из своих публикаций. Он обратился к инциденту в поезде Британии. По мнению спецпредставителя президента, ситуация напрямую связана с провальной иммиграционной политикой Лондона. Речь о нападении неизвестных с ножами на пассажиров поезда. Кирилл Дмитриев ужаснулся, узнав об инциденте. По его словам, государство не желает признавать ошибки и предотвращать их в будущем.
Тем временем операции по выдворению нелегальных мигрантов продолжаются в России. В Подмосковье, например, в незаконном проживании в стране замечены более 4,3 тысячи иностранцев. Они будут выдворены из России. Всего за несколько месяцев в Московской области выявили и пресекли 15 705 административных правонарушений в миграционной сфере. Из них более 10 тысяч — за нарушение режима пребывания в стране.
С 1 ноября в России ужесточили режим контроля за мигрантами. В Москве и Московской области в рамках эксперимента почти исключили постановку иностранных граждан на учет. В систему слежки внедрили механизм с использованием современных технологий, который позволит повысить контроль за приезжими из-за рубежа. Ужесточили и ответственность иностранных агентов. Теперь им будет грозить до двух лет тюремного заключения, если ранее они уже нарушили порядок деятельности.