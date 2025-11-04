«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт, который они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы", — говорится в статье.