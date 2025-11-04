В России провели успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник». Появление у страны такого оружия способно «охладить пыл» и Украины, и всего Запада. С таким заявлением обратились журналисты Rebelion.
В материале указывается на величие России. Авторы назвали страну передовой ядерной державой.
«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт, который они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы", — говорится в статье.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, «Буревестник» и «Посейдон» продемонстрировали, как сильно Запад отстает от России в сфере вооружения. Он пояснил, что даже без ядерной составляющей обе системы являются грозным оружием.