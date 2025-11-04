Ричмонд
На Западе РФ назвали передовой ядерной державой из-за «Буревестника»: как ракета влияет на мир

Rebelion: ракета «Буревестник» способна охладить пыл Украины и Запада.

Источник: Комсомольская правда

В России провели успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник». Появление у страны такого оружия способно «охладить пыл» и Украины, и всего Запада. С таким заявлением обратились журналисты Rebelion.

В материале указывается на величие России. Авторы назвали страну передовой ядерной державой.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт, который они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы", — говорится в статье.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, «Буревестник» и «Посейдон» продемонстрировали, как сильно Запад отстает от России в сфере вооружения. Он пояснил, что даже без ядерной составляющей обе системы являются грозным оружием.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
