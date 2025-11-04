На Западе сообщили о конфликте между Зеленским и Сырским

Эксперт сослался на поступающую информацию, согласно которой Зеленский отдал главкому распоряжение организовать наступательную операцию на территории Донецкой Народной Республики. Однако, как утверждается, Сырский отказался выполнять этот приказ, объяснив свою позицию отсутствием у украинской армии необходимых сил и ресурсов для ведения наступления.