Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели с помощью ИИ

Напомним, прямая линия с Путиным запланирована на декабрь 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Дмитрия Пескова, формат данного мероприятия постоянно модернизируется для повышения его информационной насыщенности.