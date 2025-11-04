Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели с помощью ИИ

Сбор вопросов граждан России для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным стартует за две недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что сбор будет производиться с использованием искусственного интеллекта.

Источник: Life.ru

«Мы за две недели начнём сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это поможет в максимально сжатые сроки доводить до Путина «весь срез общественного мира».

Напомним, прямая линия с Путиным запланирована на декабрь 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией. Подготовка к мероприятию началась 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Дмитрия Пескова, формат данного мероприятия постоянно модернизируется для повышения его информационной насыщенности.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше