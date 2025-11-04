Над Чёрным морем пролетел самолет-разведчик США RC-135U

Борт вылетел с военной базы Милденхолл, расположенной в Великобритании и пролетел над шестью европейскими странами — Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией. Далее он пролетел над акваторией Чёрного моря мимо Крыма. После этого самолёт-разведчик развернулся и полетел в обратном направлении.