Над Чёрным морем пролетел самолет-разведчик США RC-135U

Американский разведывательный самолёт совершил полёт над Чёрным морем в ночь на вторник 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Речь идёт о самолёте Boeing RC-135U Combat Sent.
Борт вылетел с военной базы Милденхолл, расположенной в Великобритании и пролетел над шестью европейскими странами — Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией. Далее он пролетел над акваторией Чёрного моря мимо Крыма. После этого самолёт-разведчик развернулся и полетел в обратном направлении.
Западные разведывательные самолёты регулярно совершают полёты в указанной зоне. Так, самолет разведки и целеуказания США Bombardier Challenger 650 Artemis замечен патрулирующим воздушное пространство над Черным морем в сентябре.
Кроме того, страны НАТО используют беспилотные аппараты для разведывательных полётов. Так, недавно американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в воздушном пространстве над Черным морем.