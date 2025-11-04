Ричмонд
Над Чёрным морем пролетел самолет-разведчик США RC-135U

Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Американский разведывательный самолёт совершил полёт над Чёрным морем в ночь на вторник 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Речь идёт о самолёте Boeing RC-135U Combat Sent.

Борт вылетел с военной базы Милденхолл, расположенной в Великобритании и пролетел над шестью европейскими странами — Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией. Далее он пролетел над акваторией Чёрного моря мимо Крыма. После этого самолёт-разведчик развернулся и полетел в обратном направлении.

Западные разведывательные самолёты регулярно совершают полёты в указанной зоне. Так, самолет разведки и целеуказания США Bombardier Challenger 650 Artemis замечен патрулирующим воздушное пространство над Черным морем в сентябре.

Кроме того, страны НАТО используют беспилотные аппараты для разведывательных полётов. Так, недавно американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в воздушном пространстве над Черным морем.

