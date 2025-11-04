Уолтц: США не хотят давать РФ и Китаю определять глобальные стандарты

Ранее в небе над Чёрным морем был замечен самолёт-шпион американских ВВС. Он вылетел из Британии и пролетел шесть стран, чтобы вести разведдеятельность рядом с РФ. Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Самолёт-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи. Последний раз он был замечен на этом месте 26 октября, а перед этим разведдеятельность вели исключительно военные дроны RQ-4 Global Hawk.