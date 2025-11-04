Ричмонд
Уолтц: США не хотят давать РФ и Китаю определять глобальные стандарты

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart заявил, что активное участие США в работе Организации Объединённых Наций необходимо для противодействия попыткам России и Китая определять глобальные стандарты в различных сферах.

Источник: Life.ru

«Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьёмся за наши компании и за повестку “Америка прежде всего”, — сказал Уолтц.

Американский дипломат подчеркнул, что деятельность структур ООН по установлению глобальных стандартов затрагивает все сферы жизни в США, что делает критически важным активное продвижение Вашингтоном своих национальных интересов на этих площадках.

Ранее в небе над Чёрным морем был замечен самолёт-шпион американских ВВС. Он вылетел из Британии и пролетел шесть стран, чтобы вести разведдеятельность рядом с РФ. Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Самолёт-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи. Последний раз он был замечен на этом месте 26 октября, а перед этим разведдеятельность вели исключительно военные дроны RQ-4 Global Hawk.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

