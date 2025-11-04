Житель Сербии рассказал о происходящем в стране на фоне протестов

Заместитель председателя координационного совета российских соотечественников Сербии Кирилл Борщев рассказал aif.ru о протестах, вспыхнувших в Белграде вечером 2 ноября.
«Буквально в годовщину трагедии в Нови-Саде, 1 ноября, где упал козырек на железнодорожном вокзале, основные события, связанные с протестами, происходили именно в этом городе. Там был многотысячный митинг, весь день проходил с участием нескольких десятков тысяч человек. Потом все улеглось, но накануне начались протесты в Белграде, которые были вызваны уже другим событием, но тоже связанным с гибелью 16 граждан из-за обрушения козырька», — рассказал Борщев.
По его словам, мать одного из погибших решила объявить вдруг голодовку и пыталась установить палатку чуть ли не на ступенях парламента страны.
«Конечно, ей не разрешили. Это и стало поводом для очередной волны протестов… То есть протесты в принципе возникают в течение этого года то по одной, то по другой причине. Сначала вот из-за того, что козырек упал, люди погибли. Потом потому, что не предоставляли данные о ходе расследования, не задерживали ответственных. В итоге власть пошла навстречу. После трагедии задержали порядка 12−13 человек. Началось разбирательство, причем в том числе в отношении двух министров — бывшего и действующего на тот момент. Также тысячи страниц технической документации и по расследованию были выложены в открытый доступ. Но протестующих это не удовлетворило. То есть всегда появляются какие-то новые требования и поводы побузить, запустить очередную волну протестов», — сказал Борщев.
Он констатировал, что в этом году митинги собирали под сотню тысяч человек, однако теперь картина другая.
«Всеобщая эйфория от протеста спала», — констатировал он.
По его словам, сейчас в ходе протестов бывают столкновения участников митинга и полиции, однако в основном нагнетание происходит в интернете и по телевизору.
«Было задержано 40 человек, один правоохранитель пострадал, но протесты в Белграде — не Париж и не Берлин, где правые с левыми “рубятся”, здесь все намного проще. Да, летят и петарды, и бутылки, но больше, знаете, ужас нагнетается по телевизору и в интернете. На самом деле все не так страшно. Буквально в нескольких сотнях метров от протестующих люди могут спокойно сидеть в кафе, пить пиво, кофе, обсуждать какие-то вопросы, даже не связанные с протестами», — отметил Борщев.
По его мнению, протесты в Сербии будут продолжаться, скорее всего, до проведения следующих выборов, а их массовость и частота будут регулироваться погодой.
«Мне так видится, что вся Сербия живет в параллельных реальностях. Часть общества активно участвует в этих протестах, борется, за что-то агитирует, с кем-то сражается. Вторая часть общества, я даже думаю, что большая, наоборот, погружена в свои повседневные проблемы, работу, учебу», — подытожил Борщев.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил протестующих в Белграде в контактах с США.