Житель Сербии рассказал о происходящем в стране на фоне протестов

«Конечно, ей не разрешили. Это и стало поводом для очередной волны протестов… То есть протесты в принципе возникают в течение этого года то по одной, то по другой причине. Сначала вот из-за того, что козырек упал, люди погибли. Потом потому, что не предоставляли данные о ходе расследования, не задерживали ответственных. В итоге власть пошла навстречу. После трагедии задержали порядка 12−13 человек. Началось разбирательство, причем в том числе в отношении двух министров — бывшего и действующего на тот момент. Также тысячи страниц технической документации и по расследованию были выложены в открытый доступ. Но протестующих это не удовлетворило. То есть всегда появляются какие-то новые требования и поводы побузить, запустить очередную волну протестов», — сказал Борщев.