Мишустин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине

Переговоры премьер-министра РФ и председателя КНР состоялись в Доме народных собраний.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Китае, провёл встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мероприятие состоялось в Доме народных собраний. На переговорах также присутствовали члены российской и китайской делегаций.

Напомним, Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. 3 ноября он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Их переговоры проводили в городе Ханчжоу. Участники встречи подписали ряд документов.

Мишустин передал председателю Госсовета КНР наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и пригласил его посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

