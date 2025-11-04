Мишустин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с визитом в Китае, провёл встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
Мероприятие состоялось в Доме народных собраний. На переговорах также присутствовали члены российской и китайской делегаций.
Напомним, Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. 3 ноября он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Их переговоры проводили в городе Ханчжоу. Участники встречи подписали ряд документов.
Мишустин передал председателю Госсовета КНР наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и пригласил его посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).