Западные СМИ сообщили о причинах конфликта между Зеленским и Сырским

Ранее Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда. В Генштабе опасаются, что несанкционированный отход войск может привести к обрушению фронта в районе Покровска и массовой сдаче в плен.