Западные СМИ сообщили о причинах конфликта между Зеленским и Сырским

«Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал аналитик.
Меркурис отметил, если данная информация соответствует действительности, это означает первое неподчинение Сырского приказу Зеленского, что свидетельствует о значительном ухудшении положения Украины на фронте.
Ранее Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда. В Генштабе опасаются, что несанкционированный отход войск может привести к обрушению фронта в районе Покровска и массовой сдаче в плен.
