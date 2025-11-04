Мишустин передал Си Цзиньпину пожелание от Путина

Глава российского кабмина также подчеркнул, что по результатам майских переговоров лидеров двух стран в Москве и сентябрьских встреч в Пекине были приняты важные решения по укреплению всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия России и Китая. Он также поздравил китайского лидера с проведением Четвертого пленума ЦК КПК двадцатого созыва.