В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию для помощи населению с продовольствием

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи сообщил о мобилизации бойцов Национальной гвардии для обеспечения продовольственной безопасности населения. Это решение связано с приостановкой федерального финансирования продовольственной программы SNAP на фоне шатдауна правительства.

Источник: Life.ru

«Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для оказания помощи с экстренным хранением и транспортировкой продовольствия в связи с неспособностью администрации Трампа в полной мере и стабильно финансировать пособия по программе (продовольственной помощи. — Прим. Life.ru) SNAP», — написал Мёрфи у себя в соцсети X.

Подчёркивается, что свыше 800 тысяч жителей штата зависят от государственной программы продовольственной помощи, которая позволяет им удовлетворять основные потребности в питании.

Ранее два десятка штатов уже подавали судебные иски к администрации Дональда Трампа в связи с угрозой прекращения выдачи продуктовых талонов. В масштабах всей страны программой SNAP пользуются около 42 миллионов американцев, что составляет примерно каждого восьмого жителя США.

Проблемы с обеспечением продуктами питания становятся всё острее в Соединённых Штатах на фоне приостановки федерального финансирования в результате правительственного шатдауна. Волонтёры рассказывают, что многие американцы стоят в длинных очередях возле пунктов раздачи пищи задолго до открытия, стремясь заполучить хотя бы минимальное количество фруктов, овощей, хлеба, молочных изделий и консервированных товаров. Число тех, кому необходима такая поддержка, растёт ежедневно. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

