Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин встретился с Си Цзиньпином: председатель КНР направил поздравления с Днем народного единства

Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов правительства с Днем народного единства.

Источник: Комсомольская правда

В России 4 ноября отмечают День народного единства. С этим праздником членов правительства и премьера страны Михаила Мишустина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он сообщил во время личной встречи в Доме народных собраний.

Михаил Мишустин передал китайскому лидеру наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Он также отметил братство двух народов.

«Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить Вас и всех членов российской делегации с праздником», — обратился с речью Си Цзиньпин.

Председатель КНР также сообщил, что следующий саммит АТЭС будет организован в Шэньчжэне. Он состоится в 2026 году. Си Цзиньпин назвал АТЭС важным механизмом экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше