Мишустин встретился с Си Цзиньпином: председатель КНР направил поздравления с Днем народного единства

В России 4 ноября отмечают День народного единства. С этим праздником членов правительства и премьера страны Михаила Мишустина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он сообщил во время личной встречи в Доме народных собраний.
Михаил Мишустин передал китайскому лидеру наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Он также отметил братство двух народов.
«Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить Вас и всех членов российской делегации с праздником», — обратился с речью Си Цзиньпин.
Председатель КНР также сообщил, что следующий саммит АТЭС будет организован в Шэньчжэне. Он состоится в 2026 году. Си Цзиньпин назвал АТЭС важным механизмом экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.