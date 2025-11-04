Ричмонд
Уолтц: США не хотят давать России и Китаю определять мировые стандарты

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтону необходимо активно участвовать в работе Организации Объединенных Наций, чтобы не допустить установления глобальных стандартов Россией и Китаем.

Источник: AP 2024

Об этом он сообщил в интервью Breitbart.

«Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку “Америка прежде всего”», — сказал дипломат.

Господин Уолтц отметил, что решения ООН влияют на все сферы жизни в США, поэтому Вашингтон должен продвигать свои интересы на этой площадке.

Ранее он уже выступал за реформу организации для поддержки миротворческих инициатив администрации Дональда Трампа.

